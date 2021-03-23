Пострадавшая из-за схода лавины в Мурманской области девочка умерла

Пострадавшая после схода лавины в Мурманской области девочка 2008 года рождения умерла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служу СУ СК РФ по региону.

«Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — рассказали в ведомстве.

Вечером 22 марта в районе города Оленегорск Мурманской области сошла лавина. Там находилась туристическая группа, состоявшая из троих взрослых и 13 детей, один из которых оказался под снегом. Сообщалось, что все остальные члены группы не нуждаются в помощи врачей, их состояние удовлетворительное. Позже стало известно о гибели 13-летней девочки, однако выяснилось, что ребенок жив и находится в тяжелом состоянии.