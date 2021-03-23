В Москве во вторник ожидается до +2°С

В Москве во вторник, 23 марта, синоптики пообещали до +2°С. В столичном небе будет облачно с прояснениями. В городе будет преимущественно без осадков, местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...+2°С. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ожидается ветер переменных направлений 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм рт. ст., а ночью — 749 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве растает снег.