Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 марта, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Трансляцию ведет «Россия 24».

Российский лидер выразил благодарность представителям фармацевтических компаний — производителям вакцин, а также сотрудникам таких фирм за самоотверженный труд.

«Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией», — заявил Путин во время совещания по вопросам вакцинации против COVID-19 в режиме видеоконференции.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 4 466 153 случая COVID-19. За весь период жертвами инфекции стал 95 391 человек, вылечились 4 077 185 пациентов.

18 марта Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена и призвал продолжать соблюдать меры предосторожности. Глава государства отметил, что касательно снятия ограничений по COVID-19, ситуация в РФ лучше, чем во многих других странах мира, включая Европу, где вводятся очень жесткие локдауны.