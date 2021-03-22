Следствие МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального

Органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске летом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Гарнизонного военного суда, который рассматривает жалобу ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в РФ НКО-иноагентом) на отказ ГВСУ возбудить дело после госпитализации блогера.

Отмечается, что суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Новосибирской области. В ответ была представлена информация о том, что по факту госпитализации Алексея Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Судья Андрей Толкаченко отметил, что об этом была уведомлена сторона заявителя, Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

В настоящее время Навальный находится в колонии в Покрове, куда он был доставлен для отбывания наказания по делу »Ив Роше».