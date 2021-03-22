Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают отравление

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие продукты чаще всего становятся причиной отравления. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что к отравлению приводят любые продукты или напитки, у которых истек срок годности, однако чаще всего проблемы возникают после употребления молочных продуктов из-за их более ограниченного срока годности.

По его словам, нарушения в хранении таких продуктов, в частности в соблюдении температурного режима, являются хорошей средой для развития бактерий.

Специалист подчеркнул, что при отравлении одного человека речь скорее всего идет об испорченном продукте, однако, если с проблемами со здоровьем столкнулись несколько человек, то причиной ухудшения самочувствия может стать пищевая инфекция.

Зиннатуллин заключил, что алкогольная продукция также может спровоцировать отравление вне зависимости от качества напитка, поскольку роль в этом вопросе играют концентрация и количество выпитого.

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