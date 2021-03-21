Около 500 млн рублей нашли при обысках у пензенского губернатора

Около 500 млн рублей наличными были обнаружены в ходе обысков у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», – рассказал источник.

По мнению следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля «Мерседес», основная часть была передана ему в виде денег, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».