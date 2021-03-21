После протеста у офиса Зеленского возбуждено уголовное дело

На Украине завели уголовное дело после того, как националисты на протестной акции в субботу закидали петардами офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Также сообщается о задержании «одного из самых агрессивных участников» митинга, которым оказался уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.