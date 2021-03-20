В Смоленской области отравились 16 школьников

В Смоленской области завели уголовное дело после отравления 16 школьников. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все отравившиеся с признаками кишечной инфекции — ученики Верхнеднепровской школы №2.

Шестеро детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести в Дорогобужскую ЦРБ, десять школьников находятся на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливается организация, которая оказывала услуги питания в школьной столовой.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту халатности после массового отравления школьников. Отмечалось, что в городе выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ.