Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег. Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что снег в столице должен сойти к концу первой декады апреля.

«Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Примерно так и будет в этом году», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что таяние снега начнется в середине третьей декады текущего месяца или «даже чуть позже».

До этого Вильфанд спрогнозировал «вяловатую» весну в Москве. По его словам, весна в столице будет наступать медленно и постепенно.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что зимой в столице снега выпало на 16% больше годовой нормы. Также синоптики предупредили об аномальном половодье в Подмосковье.