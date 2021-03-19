Возбуждено дело о незаконной организации экстремистской организации в Геленджике

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации экстремистского сообщества в Геленджике, членов которого ранее задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что по этому делу задержаны 19- и 20-летний жители Геленджика. Еще несколько человек, в возрасте от 16 до 30 лет, подозреваются в участии в этой группировке (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Согласно информации СК, в 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе со своими сторонниками сформировал и создал «Единую Русскую Национальную Партию». Члены этой группировки нападали на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также на бездомных.

Кроме того, участникам сообщества вменяется возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. Фигуранты дела оставляли на зданиях и сооружениях Геленджика изображения националистического характера. При этом они все снимали на камеру мобильного телефона и публиковали материалы в сети.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России выявили и задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского радикального движения «М.К.У».