Мужчина выпал из окна гостиницы в центре Москвы
Ника Пикекатлет
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Мужчина выпал с третьего этажа окна гостиницы, расположенной в центре Москвы на улице Рождественская. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По словам собеседника, инцидент произошел возле гостиницы «Савой».
Кроме того, в пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили, что мужчина с травмами, которые характерны для падения с высоты, был обнаружен на улице Рождественская около 17.00 мск.
Там отметили, что пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее на севере Москвы мужчина выпал из окна гостиницы, расположенной на Дмитровском шоссе.
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