В Белоруссии намерены запретить въезд иностранцам из списка причастных к экстремизму

Генеральная прокуратура Белоруссии подготовила поправки в законодательство, согласно которым могут запретить въезд в республику иностранцам из перечня причастных к экстремизму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что министерство внутренних дел Белоруссии будет вести списки организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Кроме того, белорусские граждане, осужденные за преступления, имеющие отношения к экстремизму, будут включены в данный перечень и лишены права заниматься некоторыми видами деятельности, например, связанными с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, а также педагогической, издательской деятельностями. По данным ведомства, финансовые операции таких белорусов будут особо контролироваться.

Иностранцы и лица без гражданства, оказавшиеся в таком перечне, не смогут пересекать границу страны, а для граждан Белоруссии это обстоятельство станет основанием для утраты гражданства.