Попова сообщила о способности привитых быть носителями COVID-19

Привитые и переболевшие новой коронавирусной инфекцией могут быть носителями вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус живой и способный заражать других людей», – рассказала Попова.

Главный санитарный врач России призвала учитывать этот фактор и соблюдать правила безопасности даже при наличии антител.

«Это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», – подчеркнула она.

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в России выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19, из них более 93 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек. 17 марта в России впервые с начала октября 2020 года было зарегистрировано меньше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.