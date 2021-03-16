В Японии местные жители негативно отреагировали на развитие туризма на Курилах
Жители Японии негативно отреагировали на планы России по развитию туризма на Южных Курилах, сообщает японская газета Yomiuri. Перевод материала приводит РИА «Новости».
Издание опубликовало статью о намерениях России создать круглогодичный горный курорт на острове Итуруп. По сообщению СМИ, там планируют построить отель на 700 номеров, горнолыжный комплекс, а также обустроить горячие источники, долину гейзеров, зоны для рыболовства и серфинга.
Эти планы в газете назвали «самостоятельными действиями» с целью «закрепления незаконного захвата северных территорий». Авторы публикации подчеркивают, что кроме курорта Россия организует на островах строительство мусороперерабатывающего завода на Кунашире, зоны экотуризма «Южные Курилы», а также размещение военных.
Читатели издания возмутились после публикации статьи. Так, один из пользователей назвал сотрудничество Японии с Москвой бесполезным и призвал власти страны прекратить его. Другой заявил, что Россия «распоясалась» и обвинил в этом ослабевшую Японию. О том, что Курильские острова не вернутся Токио, «пока Россия не исчезнет с лица земли», написал еще один читатель.
Ранее японцы испугались учений России на Курилах.