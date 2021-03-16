В Италии 8 человек скончались после применения вакцины AstraZeneca

В Италии восемь человек скончались вскоре после того, как получили вакцину от коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом заявил гендиректор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини, передает газета la Repubblica.

По его словам, после вакцинации препаратом зарегистрировано еще четыре тяжелых происшествия. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению причин произошедшего.

При этом Магрини подчеркнул, что гражданам не стоит опасаться того, безопасна вакцина AstraZeneca или нет. Получившим препарат нужно лишь сообщать о появившихся симптомах своему лечащему врачу.

Он уточнил, что решение о приостановке в Италии использования вакцины было связано с тем, что ряд стран Евросоюза, в том числе Германия и Франция, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных случаев смерти и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать процесс заново.

«Это был выбор политического типа», — сказал гендиректор Aifa.

Ранее сообщалось, что Швеция приостановила вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca.