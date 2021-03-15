Испания остановила применение вакцины от AstraZeneca
Данила Титоренко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Испания временно приостановила использование британской вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает газета El Pais.
На данный момент, несколько европейских стран приостановили использование этой вакцины: Ирландия, Нидерланды, Германия, Франция, Италия и Болгария. Также Индонезия приостановила использование вакцины от AstraZeneca до получения рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.
Еще шесть стран — Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Австрия и Люксембург — заблокировали для использования текущую партию препаратов.
Ранее стало известно, что комитет ВОЗ изучит безопасность вакцины AstraZeneca.
close