Испания остановила применение вакцины от AstraZeneca

Испания временно приостановила использование британской вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает газета El Pais.

На данный момент, несколько европейских стран приостановили использование этой вакцины: Ирландия, Нидерланды, Германия, Франция, Италия и Болгария. Также Индонезия приостановила использование вакцины от AstraZeneca до получения рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.

Еще шесть стран — Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Австрия и Люксембург — заблокировали для использования текущую партию препаратов.

Ранее стало известно, что комитет ВОЗ изучит безопасность вакцины AstraZeneca.