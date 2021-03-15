Мост вместе с грузовиком обрушился в дагестанском селе Хебда
Анна Светлова
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Мост рухнул в районе села Хебда Шамильского района Дагестана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
Отмечается, что обрушение произошло при проезде грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, пострадал один человек.
В настоящее время без дорожного сообщения остаются три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах.
Согласно информации ведомства, что для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.
В декабре прошлого года в Дагестане произошло обрушение моста между селами Ботаюртом и Курушом.
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