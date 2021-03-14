Украина может отказаться от перевода часов на летнее время, заявили в пропрезидентской фракции «Слуга народа». Об этом сказала заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, пишет «Интерфакс».

«Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду (17 марта). Это значит, что уже в пятницу (19 марта) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента», — сказала она.

3 марта законопроект был поддержан Верховной Радой. Если документ будет принят, то страна не будет переводить часы 28 марта.

Ранее на Украине предложили отменить перевод часов для «борьбы с агрессией РФ».