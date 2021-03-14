В торговом центре на Ставрополье произошло сильное задымление

В Невинномысске в торговом центре «Вершина» произошло сильное задымление. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Уточняется, что задымление уже ликвидировано.

«Локализация и ликвидация в 08:18 мск на площади 6 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

По данным спасателей, очаг возгорания находился в мебельном салоне. В здании сработала сигнализация, пострадавших нет.

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