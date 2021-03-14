Женщина и двое детей погибли из-за пожара в Новосибирской области

После пожара в Сузунском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СК по региону, в ходе пожара погибли три человека, в том числе двое детей.

В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, и ее 2-летней дочери и 7-летнего сына, говорится в сообщении.

«По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь розжигом, однако произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома 4-летнего брата, но остальным спастись не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).