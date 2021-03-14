В США почти 37 млн человек привиты от COVID-19

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно сообщению, 105 млн 703 тыс. 501 доз вакцин были применены по назначению. При этом 36 млн 929 тыс. 777 человек полностью вакцинированы.

Отмечается, что статистика учитывает вакцины компаний Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы 4 июля будут праздновать наряду с Днем независимости еще и «день независимости от коронавируса».