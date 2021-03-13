Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca

Грузия получила 13 марта первую партию вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что спецавиарейсом в Тбилиси привезли 43 200 доз препарата.

Ранее глава грузинского минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что в приоритете на вакцинацию в стране стоят врачи.

До этого стало известно, что ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что изучают данные об отказе европейских стран от препарата.