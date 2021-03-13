Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии
Антон Демидов
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В Северной Македонии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По его данным, эпицентр стихии был расположен в 18 км от города Гостивар. Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта).
Очаг находился на глубине 10 км.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
В начале марта в Греции случилось землетрясение магнитудой 6,0.
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