Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии

В Северной Македонии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, эпицентр стихии был расположен в 18 км от города Гостивар. Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта).

Очаг находился на глубине 10 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

В начале марта в Греции случилось землетрясение магнитудой 6,0.