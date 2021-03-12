NYT: США накопили миллионы доз AstraZeneca и не отправляют ее другим странам

США накопили миллионы доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, но не используют ее и не отправляют в другие страны, где препарат уже допущен к использованию. Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, в Огайо хранятся около 30 млн доз, в Мериленде также находятся десятки млн доз. В США до сих пор препарат не одобрен, в отличие от 70 других стран.

Производитель вакцины попросил США разрешить перенаправить дозы препарата в Европу. В Белом доме идет активное обсуждение, но на данный момент запрос отклонен.

Ранее стало известно, что AstraZeneca сокращает поставки вакцины в Евросоюз.