Более 20 человек погибли в аварии автобуса в Индонезии

В индонезийском городе Сумеданг автобус, в котором находились школьники, их родители и учителя, упал в ущелье. Не менее 22 человек погибли, сообщает газета Jakarta Globe.

По данным издания, в автобусе находились 58 человек. Точное число погибших уточняется, среди них есть дети.

Отмечается, что жители соседней деревни помогают эвакуировать пострадавших.

Ранее сообщалось, что шестеро украинцев погибли, еще 15 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше.