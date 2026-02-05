В США увидели важный сигнал в переговорах по Украине

WSJ: заявление о контактах РФ и США говорит о прогрессе в переговорах

Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об активизации контактов России и США являются «первым конкретным сигналом» в мирных переговорах за последние несколько месяцев. Об этом пишет журналист газеты The Wall Street Journal Томас Гроув.

Гроув процитировал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что между Россией и США контакты по линии отдельных ведомств «действительно есть» и они «активизировались».

«Это первый конкретный сигнал, говорящий о прогрессе в переговорах после нескольких месяцев неопределенности», — отметил Гроув.

По его словам, отсутствие каких-либо подтвержденных контактов между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заставляло наблюдателей гадать, как идут мирные переговоры. Гроув отметил, что в последние дни стала заметна «готовность» сторон к диалогу по урегулированию конфликта. Однако если переговоры «начнутся всерьез», то все участники процесса столкнутся с рядом «сложных» и неразрешенных вопросов, в том числе по поводу территорий или гарантий безопасности для Украины, отметил он.

4 февраля 2025 года стартовал второй раунд переговоров в Абу-Даби. По итогам первого дня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что встреча была ориентирована на конкретные шаги и практические решения. По информации СМИ, на встрече в первую очередь обсуждались вопросы экономики, территорий и прекращения огня.

5 февраля в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации договорились об обмене 314 пленными. Также Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными»

Ранее признание Донбасса назвали важным для России аспектом в договоре по Украине.