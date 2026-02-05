Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Москва предупредила Фарерские острова о последствиях антироссийских санкций

Посол Барбин: решение Фарерских островов по санкциям не останется без ответа
remote-tourism.com

Власти Фарерских островов вопреки обещаниям изменили позицию по санкциям в отношении России. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.

Как отмечается, парламент Фарерских островов ранее поддержал введение санкций в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».

«Теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний», — подчеркнул посол.

Барбин отметил, что изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, «не останется незамеченным с нашей стороны». Он также напомнил, что в 2014 году Россия воздержалась от применения ответных мер в отношении датской автономии после введения ЕС санкций против РФ, связанных с воссоединением Крыма с Россией. По словам российского посла, Фарерские острова тогда сохранили свободный доступ на российский рынок для своей рыбы и рыбопродуктов и убедили российскую сторону, что, поскольку не входят в Евросоюз, то не намерены придерживаться установленных ЕС санкций. Теперь же правительство Фарерских островов изменило свою позицию.

До этого портал The Spectator писал о неспособности Запада остановить «теневой флот» России. Британские СМИ при этом уточнили, что новые санкции против него могут быть «слишком незначительными и запоздалыми».

Ранее в Европе отложили презентацию по новому пакету санкций против России.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!