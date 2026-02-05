Москва предупредила Фарерские острова о последствиях антироссийских санкций

Власти Фарерских островов вопреки обещаниям изменили позицию по санкциям в отношении России. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.

Как отмечается, парламент Фарерских островов ранее поддержал введение санкций в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».

«Теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний», — подчеркнул посол.

Барбин отметил, что изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, «не останется незамеченным с нашей стороны». Он также напомнил, что в 2014 году Россия воздержалась от применения ответных мер в отношении датской автономии после введения ЕС санкций против РФ, связанных с воссоединением Крыма с Россией. По словам российского посла, Фарерские острова тогда сохранили свободный доступ на российский рынок для своей рыбы и рыбопродуктов и убедили российскую сторону, что, поскольку не входят в Евросоюз, то не намерены придерживаться установленных ЕС санкций. Теперь же правительство Фарерских островов изменило свою позицию.

До этого портал The Spectator писал о неспособности Запада остановить «теневой флот» России. Британские СМИ при этом уточнили, что новые санкции против него могут быть «слишком незначительными и запоздалыми».

Ранее в Европе отложили презентацию по новому пакету санкций против России.