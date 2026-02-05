Размер шрифта
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона

Песков: в графике Путина до конца недели нет разговора с Макроном
Разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отсутствует в графике главы РФ Владимира Путина до конца недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет позвонить Путину, но подготовка к разговору требует времени.
 
