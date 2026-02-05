Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых

Россия в 2025 году с учетом новых территорий собрала урожай зерновых в размере порядка 142 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

Он рассказал, что, предварительно, объем растениеводческой продукции вырос на 9%, что внесло основной вклад в обеспечение положительной производственной динамики сельского хозяйства.

«Так, с учетом урожая в новых регионах мы получили третий в истории объем зерновых — порядка 142 миллионов тонн. Свыше 93 миллионов тонн из них приходится на пшеницу», — сказал Патрушев на совещании об итогах работы растениеводства в прошлом году.

Вице-премьер добавил, что сборы зерна в России на протяжении семи лет превышают 120 млн тонн, несмотря на факты неблагоприятных погодных условий.

В январе сообщалось, что российский экспорт пшеницы в Турцию в ноябре достиг рекорда с лета 2023 года — $189,4 млн в денежном выражении.

Ранее немецкая ферма бесплатно раздала миллионы картофелин после рекордного урожая.