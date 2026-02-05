Глава СВР РФ высказался о контактах с Ираном

Нарышкин: у России и Ирана очень хорошее взаимодействие по линии спецслужб

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, говоря о ситуации вокруг Ирана, заявил, что Москва будет придерживаться договора о стратегическом партнерстве с Тегераном. Его слова приводит РИА Новости.

Нарышкин подчеркнул, что Иран является партнером России.

«Если говорить о взаимодействии по линии специальных служб, то <...> с соответствующими структурами Ирана Служба внешней разведки имеет очень хорошие контакты, хорошее взаимодействие, которое не приостанавливается ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.