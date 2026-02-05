l'Antidiplomatico: столкновение НАТО с Россией наиболее вероятно через 5-6 лет

Столкновение НАТО с Россией возможно через 5-6 лет. Об этом пишет итальянское издание l'Antidiplomatico.

Авторы публикации считают, что именно такой срок нужен странам альянса, чтобы провести полную милитаризацию экономики и идеологически подготовить население.

«Им надо минимум пять-шесть лет для того, чтобы подготовить общество к войне. У нас пока тоже есть время. В Европе добьются этого — они внушат людям ненависть к России», — отметил депутат Госдумы России Андрей Гурулев в комментарии изданию.

Отмечается, что Европе не хватает кадров и мощностей для долгой войны, однако европейские политики открыто предлагают экономить на социальных расходах ради военных бюджетов.

5 февраля газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву.

Учения были организованы изданием Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете Гельмута Шмидта. Их целью было оценить готовность стран Прибалтики и НАТО в целом к гипотетическому вторжению. Участие в учениях приняли 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и НАТО, законодателей и экспертов по безопасности.

