В Литве начали готовиться к возможному нападению России

WSJ: Литва готовится к самообороне на случай вторжения РФ
Литва активно готовится к возможному нападению со стороны России и укрепляет оборонительные рубежи. Об этом в интервью американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ) заявил советник по национальной безопасности республики Дейвидас Матулионис.

«Литовцы обеспокоены (якобы вторжением РФ — прим. ред.), но в то же время власти Литвы готовятся к самообороне», — отметил литовский политик.

По словам Матулиониса, национальная армия будет вести упорные бои на своей территории до подхода подкреплений от союзников по НАТО.

По мнению авторов статьи, европейские лидеры также озабочены перспективами российского наступления. Эксперты НАТО прогнозируют потенциальное скопление российских сил у восточных флангов Альянса уже к концу 2026 года, пишет WSJ.

В конце декабря глава Калининградской области Алексей Беспрозванных на литовском языке ответил на заявления бывшего замминистра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского эксклава.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что попытка блокады региона приведет к крупномасштабному военному конфликту. В НАТО в свою очередь неоднократно заявляли о наличии планов по нейтрализации российской группировки в Калининградской области.

Ранее Литва запретила въезд некоторым автомобилям из России и Белоруссии.
 
