Муж Бородиной сбежал со съемок из-за бывшего телеведущей

Муж Бородиной Сердюков спешно покинул съемки реалити «Мастер игры» из-за Омарова
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков «сбежал» со съемок шоу «Мастер игры» в Марокко из-за участия в проекте телеведущей Курбана Омарова. Об этом сообщает Super.ru.

Издание публикует ролик, как Сердюков стоит с чемоданом, активно общаясь по смартфону. Затем блогер стремительно покидает локацию. По информации Super.ru, Сердюков уехал из отеля на минивэне — до того, как начались основные съемки.

«Остается только догадываться, что было в той переписке», — иронизирует СМИ.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Бородина и Сердюков познакомились на шоу «Последний герой. Русский сезон». Позже они вместе поучаствовали в проекте «Сокровища императора».

В июне 2025-го Бородина вышла замуж за блогера. В январе 2026-го она призналась, что хотела бы завести совместного ребенка с супругом. Телеведущая заявляла, что рожать никогда не поздно, если это не грозит здоровью матери и малыша.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что Елена Товстик добивается полной опеки над детьми.
 
