В Петербурге медикам рекомендовали перечислять часть зарплаты на помощь участникам СВО

«Фонтанка»: медикам в Петербурге предложили перечислять часть зарплаты на СВО
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Медицинским работникам из Санкт-Петербурга стали приходить на подписание заявления о направлении части своей заработной платы на помощь участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщает газета «Фонтанка».

«Заявление, оформленное на имя главного врача, содержит просьбу ежемесячно в течение 2026 года (с января по декабрь) перечислять часть зарплаты в фонд «Победа» в качестве благотворительного пожертвования на уставные цели», — сообщают журналисты.

Как отмечается, по форме заявление носит добровольный характер. Суммы на отчисления предполагается вписывать самостоятельно, после чего ставить подпись и ее расшифровку. Однако газета отмечает со ссылкой на читателей из числа петербургских медиков, что «поняли рекомендацию своего руководства так, что врачам необходимо перечислять не менее 500 руб. в месяц, медсестрам — не менее 200 руб».

