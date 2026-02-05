В РФ учителей хотят обязать следить за соцсетями учеников после нападений в школах

Учителей в России хотят обязать мониторить чаты, Telegram-каналы и аккаунты учеников для отслеживания деструктивного контента. Подобный эксперимент уже стартовал в Татарстане, пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП. Уточняется, что за 2026 год произошло уже пять инцидентов со школьниками в Татарстане, Воронеже, Уфе и два случая в Красноярском крае. В 2025 году было зафиксировано 12 подобных случаев.

4 февраля в Красноярске 14-летняя ученица принесла с собой в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги. Также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

3 февраля в Красноярском крае семиклассница попыталась ударить кухонным ножом учителя. После того, как ей помешали одноклассники, девочка ранила одну из школьниц. По информации местных СМИ, в учебном заведении не было охраны, а «бабушка-вахтер» проигнорировала призывы учеников оказать помощь.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу математики.