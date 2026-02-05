Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В РФ учителей хотят обязать следить за соцсетями учеников после нападений в школах

Mash: в обязанности учителей хотят включить контроль за соцсетями школьников
Shutterstock

Учителей в России хотят обязать мониторить чаты, Telegram-каналы и аккаунты учеников для отслеживания деструктивного контента. Подобный эксперимент уже стартовал в Татарстане, пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП. Уточняется, что за 2026 год произошло уже пять инцидентов со школьниками в Татарстане, Воронеже, Уфе и два случая в Красноярском крае. В 2025 году было зафиксировано 12 подобных случаев.

4 февраля в Красноярске 14-летняя ученица принесла с собой в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги. Также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

3 февраля в Красноярском крае семиклассница попыталась ударить кухонным ножом учителя. После того, как ей помешали одноклассники, девочка ранила одну из школьниц. По информации местных СМИ, в учебном заведении не было охраны, а «бабушка-вахтер» проигнорировала призывы учеников оказать помощь.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу математики.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!