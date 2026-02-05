Российская Федерация сегодня борется с носителями человеконенавистнических идей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, это представители, которые защищают нацистскую идеологию, но уже в нынешнем, XXI веке.

До этого Нарышкин заявлял, что заявления европейских политиков о необходимости нанесения России стратегического поражения в публичной сфере «приутихли», но разговоры об этом продолжаются.

22 января глава СВР в интервью агентству заявлял, что планы «коалиции желающих» создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до полномасштабного военного конфликта. По его словам, эти условия не только не уничтожают первопричины российско-украинского конфликта, но и значительно усложняют международную обстановку.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Россия не ликвидирует первых лиц Украины.