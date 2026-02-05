Сербия диверсифицирует свои источники энергоснабжения, снижая зависимость от России, и уже ведет переговоры о закупке газа через механизмы Евросоюза. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью Reuters.

Он заявил, что понимает политику Евросоюза в отношении российских энергоресурсов. По его словам, Белграду «необходимо корректировать энергетическую политику в соответствии с определенными потребностями и запросами».

«У нас по-прежнему будут большие объемы российского газа, но мы все больше и больше берем у европейцев», — сказал Вучич.

До этого он заявлял, что Сербия в потенциальном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне. Президент подчеркнул, что если конфликт произойдет, сербы не будут воевать, они продолжат укреплять свою армию, покупать много систем, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы другие знали, что у страны есть очень сильные факторы сдерживания.

Ранее в Кремле согласились со словами Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.