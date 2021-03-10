Еще одна страна одобрила «Спутник V»

Иордания одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, об этом пишет РИА «Новости».

«В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины «Спутник», — говорится в заявлении иорданского регулятора.

Ранее Марокко зарегистрировало вакцину «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».