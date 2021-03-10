Еще одна страна одобрила «Спутник V»
Карина Казанцева
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Иордания одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, об этом пишет РИА «Новости».
«В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины «Спутник», — говорится в заявлении иорданского регулятора.
Ранее Марокко зарегистрировало вакцину «Спутник V».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».