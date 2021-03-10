Генпрокуратура направила в суд дело против экс-главы Ивановской области Меня

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Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России в среду, 10 марта, утвердила обвинительное заключение против экс-главы Ивановской области и аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня по делу о растрате 700 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие по делу Михаила Меня было завершено 14 января, после чего материалы были переданы обвиняемому для ознакомления.

Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб.

Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий, в феврале эта мера была продлена до 30 марта.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением».