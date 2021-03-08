В Финляндии на три недели закроют рестораны и бары

Парламент Финляндии 8 марта одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Helsinki Times.

Данное решение вступит в силу 9 марта.

Отмечается, что соответствующие заведения продолжат работать в обычном режиме лишь в четырех регионах государства, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной и находится на так называемом базовом уровне.

Кроме того, в Финляндии с 8 марта объявили жесткий локдаун, который продлится до 28 марта.