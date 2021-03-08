Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны», — сказал Путин.

Отдельно Путин поздравил женщин из числа медработников, которые работая в условиях пандемии проявили душевную щедрость и профессионализм.

«Благодарю всех женщин - врачей, фельдшеров, медсестер, нянечек, - всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных» зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно - чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как лекарства», — сказал Путин.