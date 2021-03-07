Порезавший 17-летнюю подругу ножом новосибирец назвал причину убийства

Убивший 17-летнюю подругу житель Новосибирска рассказал обстоятельства совершенного преступления в переписке со знакомой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, перед смертью девушка пыталась обнять молодого человека, однако у него под одеялом был спрятан тупой нож. Он добавил, что после нанесенных им ударов его жертва умирала в течение пяти минут.

«Мне очень жалко ее мать. Это уже второй мертвый ребенок. Сначала она говорила не надо. Просто представь, насколько это сюр. Посреди комнаты лежит труп», — написал 19-летний новосибирец.

Он призвал знакомую не повторять его ошибок. Юноша также отметил, что убил девушку из-за денег, которые ему нужны были на наркотики. Молодой человек подчеркнул, что наркотические вещества его полностью «разрушили».

Ранее стало известно, что сотрудники СК возбудили по данному факту уголовное дело. Молодой человек был задержан в торговом центре Кемерово, где назначил встречу с подругой. Последняя обратилась в полицию.