В Кремле прокомментировали переговоры по Украине в ОАЭ

Песков: Кремль пока не будет информировать об итогах встречи в Абу-Даби

Кремль пока планирует информировать об итогах нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем каких-то сообщений», — сказал представитель Кермля.

По его словам, участники регулируют время начала консультаций в зависимости от готовности делегаций.

Песков подчеркнул, что это будут трехсторонние переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч стороны обсудят предложения, с которыми выступит российская сторона после консультаций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Белый дом подтвердил участие Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах в Абу-Даби.