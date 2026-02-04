В Кремле назвали точную дату начала переговоров в ОАЭ

Работа трехсторонней группы в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине начнется 4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

При этом он отметил, что Кремль не располагает сведениями о том, начались ли уже переговоры.

«Сегодня они в Абу-Даби в любом случае будут происходить», — добавил Песков.

Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч стороны обсудят предложения, с которыми выступит российская сторона после консультаций с президентом Владимиром Путиным.

