Норвежский профессор рассказал о «невероятном» решении Киева в переговорах

Профессор Дизен: Украина ведет переговоры не с РФ, а со своими союзниками
Александр Кряжев/РИА Новости

Киев ведет переговоры со своими союзниками, а не с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт прокомментировал публикацию газеты The Financial Times (FT) о том, что мирное соглашение по Украине предполагает «скоординированный военный ответ» Соединенных Штатов и европейских стран на возможное «постоянное нарушение» договора со стороны РФ.

«Четыре года «переговоров» с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно», — отметил Дизен.

По данным FT, Украина с США и европейскими государствами согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем заключат Москва и Киев. Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» режим прекращения огня.

В течение 24 часов после первого нарушения ответные меры будут включать в себя дипломатическое предупреждение и действия Вооруженных сил Украины. В случае продолжения боевых действий в процесс вмешается «коалиция желающих» — через 72 часа будут задействованы силы, поддерживаемые коллективным Западом.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили появление на Западе плана «скоординированного военного ответа».
 
