В Кремле оценили заявления Макрона о возобновлении диалога с Путиным

Песков: предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
Алексей Никольский/РИА Новости

На рабочем уровне есть определенные контакты о проведении телефонного разговора между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, но предметных наработок пока нет. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы точно не можем сказать. В предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет. Но на рабочем уровне определенные контакты есть», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.
 
