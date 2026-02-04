На Западе утверждают, что Россия перехватила секретные данные стран Европы

Два российских космических спутника успешно перехватывали связь над Европой, получив таким образом доступ к секретной информации. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В тексте отмечается, что два российских космических аппарата перехватили сообщения по меньшей мере десятка ключевых спутников, находящихся над континентом.

По данным неназванных официальных лиц, перехваты «не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую спутниками, но и могут позволить Москве манипулировать их траекториями или даже привести к их столкновению».

Как утверждается в материале, последние три года российские космические аппараты якобы стали более интенсивно следить за европейскими спутниками.

«В течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства Запада отслеживают деятельность «Луч-1» и «Луч-2» — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите. Оба аппарата совершили рискованные сближения с некоторыми из важнейших геостационарных спутников Европы, которые работают высоко над Землей и обслуживают континент, включая Великобританию, а также значительную часть Африки и Ближнего Востока», — говорится в тексте.

FT приводит слова руководителя космического командования немецких войск Михаэля Траута о том, что конфиденциальная информация, в частности данные с европейских спутников, не зашифрована, что делает ее уязвимой к будущему вмешательству, или даже уничтожению.

Ранее СМИ рассказали об «орбитальных боях» спутников США и Китая.