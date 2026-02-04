Размер шрифта
В Кремле прокомментировали удары России по энергетической инфраструктуре Украины

Песков: ВС России продолжают СВО и поражают военную инфраструктуру Украины
Александр Казаков/РИА Новости

Российская армия продолжает специальную военную операцию (СВО) и в рамках нее поражает военную инфраструктуру Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударах РФ по энергетическим объектам противника.

«Специальная военная операция продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима», — отметил он.

Также Песков добавил, что Россия сохраняет открытость в процессе мирного урегулирования конфликта. По его мнению, позиция РФ «предельно ясна и хорошо понятна киевскому режиму, американским переговорщикам».

Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

Ранее на Западе заявили о «многообещающих» переговорах в Абу-Даби.
 
