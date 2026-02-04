В Таиланде туристы случайно приняли поминки за гастрономический фестиваль, пишет Bangkok Post.

Несколько иностранных туристов вошли в зал, где проходила траурная церемония, приняв мероприятие за фестиваль уличной еды или фуд-корт. По словам очевидцев, рядом находились ночной рынок и кафе, что стало причиной недоразумения. Увидев накрытые банкетные столы с блюдами, гости решили, что это открытое гастрономическое событие.

Осознав ошибку, туристы были заметно смущены, извинились и намеревались покинуть место из уважения к церемонии. Однако члены семьи пригласили их остаться и предложили присоединиться к трапезе. Гостям подали полноценный обед и напитки, не принимая никакой оплаты.

На следующий день аналогичная ситуация повторилась: трое туристов из Нидерландов также приняли траурную церемонию за общественное место питания и обратились с просьбой о напитках и меню. Несмотря на большое количество присутствующих, хозяева снова проявили гостеприимство и обеспечили гостей едой.

