Экс-глава Корпорации развития Курской области не признал вину в суде

Обвиняемый в хищениях при строительстве фортификационных сооружений бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин на допросе в суде не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не признаю», — ответил Лукин на вопрос судьи.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

Суд также взыскал с Васильева за хищения на фортификациях более 152 млн рублей. Иск о солидарном взыскании удовлетворен в полном объеме.

Вместе с Васильевым по делу также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривалось в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

